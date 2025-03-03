Москва, 3 марта, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская без слёз выслушала решение суда, приговорившего ее к пяти годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей за уклонение от уплаты налогов. Приговор был оглашен 3 марта в Савеловском суде.

Сергей Савостьянов/ТАСС Елена Блиновская

Судья зачитывал вердикт в течение 15 минут. Подсудимая заслушала приговор стоя и никак не прокомментировала вынесенное решение.

Гособвинение просило суд назначить Блиновской шесть лет колонии и штраф в размере 1,5 млн рублей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3951003" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры из суда с Еленой Блиновской

Как передавало ИА Регнум, блогера задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть Россию. Блиновской и ее мужу предъявили обвинение в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Супружеская пара скрыла информацию о доходах, полученных с 2019 по 2021 годы. Сумма неуплаченных налогов составила 918 млн рублей. С учетом пеней и штрафов налоговая задолженность составила 1,4 млрд рублей.

По решению суда она находилась под домашним арестом. В январе 2024 года суд принял решение отправить Блиновскую в СИЗО. В ноябре прошлого года она была признана банкротом. Блогер частично погасила свою задолженность перед налоговой.