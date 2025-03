Вашингтон, 3 марта, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что 4 марта расскажет «все как есть». Об этом стало известно из его соцсети Truth Social.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

«Завтрашний вечер будет грандиозным. Я расскажу все как есть!» — написал он в публикации 3 марта.

Ранее в Вашингтоне в конце февраля состоялась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и Трампа. В ходе мероприятия американский лидер обозначил, что перемирие «неминуемо», в то время как украинская сторона настаивала на продолжении вооруженного конфликта и требованиях американских «гарантий безопасности». Вместе с тем, Зеленский позволил себе критиковать позицию Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, а также нецензурно выругаться.

После этого Трамп выгнал Зеленского из Овального кабинета и сообщил, что тот сможет вернуться, когда будет «готов к миру». Глава Белого дома также не стал подписывать с киевским режимом сделку о полезных ископаемых.

Затем 2 марта американская газета The Washington Post заявила, что из-за конфликта с Вашингтоном у Зеленского останется только два варианта. Автор публикации уточнил, что ему либо придется извиниться за перепалку с американским лидером, либо уйти в отставку. Позже в тот же день газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп проведет встречу со своей командой по нацбезопасности, где обсудит ряд мер в отношении Украины, в том числе возможную отмену военной помощи.