Москва, 3 марта, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда композитору и артисту Александру Зацепину. Соответствующий указ опубликован 3 марта на официальном портале правовой информации.

Сергей Пятаков/РИА Новости Александр Зацепин

«Присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Зацепину Александру Сергеевичу — композитору, председателю экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства «Екатерининский», — говорится в тексте.

Звание Зацепину присвоили за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

10 марта композитору исполнится 99 лет. Он создал музыку ко множеству кинокартин, в числе которых композиция «Куда уходит детство», «Если б я был султан», «Если долго мучиться» и другие.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля звание Героя Труда указом президента было присвоено почётному президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Виталию Смирнову за особые заслуги в развитии отечественного спорта и олимпийского движения. 14 февраля Смирнову исполнилось 90 лет. Он возглавлял ОКР с 1992 по 2001 год.