Стокгольм, 3 марта, 2025, 16:38 — ИА Регнум. Правоохранители в Швеции начали расследовать попытку диверсии на системе водоснабжения острова Готланд в Балтийском море. Об этом 3 марта сообщило издание Aftonbladet.

STEFAN JERREVANG/EPA/ТАСС

Накануне представители службы водоснабжения и водоотведения зафиксировали сигнал тревоги о неисправности водяного насоса в островном источнике воды.

«Техники выехали на место происшествия и обнаружили, что кто-то открыл электрический шкаф, выдернул кабель, отключив питание насоса», — пояснил пресс-секретарь полиции Матс Эрикссон.

Уточняется, что в случае успеха диверсии весь Готланд мог остаться без воды. Пока что ведется расследование, полиция ещё никого не задержала.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля в порту Вильгельмсхафен в Германии, предположительно, произошла диверсия против фрегата военно-морских сил Германии «Гессен». Ранее он участвовал в миссии Евросоюза по борьбе с йеменскими повстанцами шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы). Злоумышленники загрязнили систему питьевого водоснабжения фрегата десятками литров отработанного масла.