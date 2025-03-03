Кишинёв, 3 марта, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Антониу Кошта забыл, как правильно называются жители Молдавии. Об этом стало известно 3 марта в ходе пресс-конференции с президентом страны Майей Санду.

Peng Ziyang/Global Look Press Антониу Кошта

«Мы поддерживаем Молдавию, чтобы она была готова отстаивать свою независимость и свободна выбирать свое будущее. И будущее, которое выберут молдовани, молдованцы, молдоване, наш общий путь, — в нашем общем союзе», — сообщил он во время выступления.

Отмечается, что совместное выступление, прошедшее в Кишинёве, было посвящено прогрессу страны на пути к евроинтеграции и поддержке, оказываемой Европейским союзом.

Как ранее передавало ИА Регнум, в ноябре бразильская телеведущая и журналист Ана Мария Брага оговорилась в прямом эфире и назвала бен Ладеном экс-президента США Джо Байдена. На ошибку обратил внимание ее коллега, на что Брага рассмеялась и посетовала на раннее время эфира.

В сентябре премьер-министр Великобритании Кир Стармер тоже совершил запоминающуюся ошибку, призвав освободить «сосиски» вместо заложников, которых удерживает палестинское радикальное движение ХАМАС. Инцидент произошел из-за того, что в английском языке слово «сосиска» (sausage) и «заложник» (hostage) имеют схожее произношение.