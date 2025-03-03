Москва, 3 марта, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Натрускин/РИА Новости Бувайсар Сайтиев

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Бувайсара Хамидовича Сайтиева», — говорится в телеграмме президента.

Глава государства назвал спортсмена легендарным представителем российской школы вольной борьбы, непревзойденным победителем и триумфатором мировых первенств. Все, кто знал Сайтиева, искренне уважали его не только как талантливого спортсмена, но и как яркого и целеустремленного человека, отметил президент.

«Светлая память о Бувайсаре Сайтиеве навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, друзей, товарищей по команде», — отметила глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, Сайтиев скончался 2 марта в возрасте 49 лет в Москве. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал кончину Сайтиева огромной трагедией и большой несправедливостью. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Сайтиева символом мужества, благородства и истинного кавказского духа. Он опубликовал совместное с чемпионом черно-белое фото.

Сайтиев с шести лет занимался борьбой, звание мастера спорта получил в 14 лет. В 1996, 2004 и 2008 годах он выиграл золотые медали на Олимпиадах в весовой категории до 74 кг. Сайтиев является шестикратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы по вольной борьбе . Спортивную карьеру он завершил в 2009 году.

Вдова Сайтиева рассказала, что спортсмен погиб, случайно выпав из окна. Во время трагических событий ее не было дома. Она также сообщила, что похороны пройдут в Дагестане.