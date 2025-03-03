Санкт-Петербург, 3 марта, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА за 2024 год потратил почти 5 млрд рублей на зарплаты. Об этом 3 марта сообщает «РБ-Бизнес».

Сергей Гунеев/РИА Новости

По данным издания, прирост по сравнению с зарплатным фондом в 2023 году составил 62%.

Также отмечается, что чистый убыток клуба составил 63,3 млн рублей. Это на 93% меньше, чем в 2023 году. Тогда убыток зафиксировали на отметке 903,4 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта СКА досрочно вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В настоящее время команда занимает седьмое место в Западной конференции с 71 очком после 61 матча.

В июле 2024 года СКА подписал контракт с нападающим Евгением Кузнецовым, выступавшим ранее за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Соглашение рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона 2027/28. Сообщалось, что средняя зарплата форварда в СКА составит 92 млн рублей в год.