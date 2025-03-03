Минск, 3 марта, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по формированию экономического блока правительства поручил решить проблему оттока людей из регионов республики.

Белорусский лидер заявил, что необходимо уделять особое внимание реализации знаковых инвестиционных проектов.

«Нам нужно обязательно обратить внимание на отток людей из регионов. Ни в коем случае нельзя допускать этого оттока. Дифференциация в заработной плате должна быть сокращена», — привело его слова агентство «БелТА».

Лукашенко уточнил, что заработная плата в регионах должна примерно быть сравнима с зарплатами в Минске.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января Лукашенко потребовал не тратить ни копейки при формировании государственной инвестиционной программы на ненужные расходы. Глава республики отметил, что в этом вопросе особая роль отводится комитету государственного контроля.

В декабре 2024 года президент Белоруссии поручил новому министру культуры страны Руслану Чернецкому «умереть», но навести порядок в порученной ему сфере, включая кинематограф и концертную деятельность. Со своей стороны, он пообещал новому главе минкульта республики всяческую поддержку.