Чебоксары, 3 марта, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова, обвиняемого в получении взятки в 50,5 млн рублей. Об этом 3 марта сообщили в главном управлении СК РФ по республике.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Еще одним фигурантом дела выступает экс-гендиректор АО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» Алексей Антонов, которого обвинили в превышении должностных полномочий и посредничестве во взяточничестве. Установлено, что с августа 2022 года по март 2024 года Данилов, будучи министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики, получал через Антонова и напрямую деньги и ценности общей стоимостью 50,5 млн рублей. Их передавали две коммерческие фирмы — ООО «КСК» и ООО «Поволжская СК» — за помощь при заключении госконтрактов и договоров.

Антонов, фирма которого строила многоквартирный дом в поселке Урмары, по договору должен был предоставить квартиры для переселения граждан из аварийного жилья, предоставления детям-сиротам. Некоторые граждане, имеющие несовершеннолетних детей, заключали с организацией договоры долевого участия в строительстве. В феврале 2023 года выездная проверка показала существенные нарушения, из-за которых строительство можно было продолжить лишь после их устранения. Но Антонов проигнорировал предостережение. В результате возведенный с нарушениями дом оказался непригоден для проживания. Ущерб составил почти 25 млн рублей.

«Антонов полностью признал свою вину и дал показания, изобличающие себя и Павла Данилова в инкриминируемых деяниях. В настоящее время из Военного комиссариата Чувашской Республики поступило ходатайство о приостановлении предварительного следствия в отношении Алексея Антонова в связи с заключением им контракта с Минобороны РФ о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции», — указано на сайте СК по региону.

Ходатайство удовлетворили. Идентичное ходатайство в отношении Данилова отклонено, так как он не признал вину в получении взятки в особо крупном размере. Ему дали возможность ознакомится с материалами уголовного дела. После дело направят в прокуратуру Чувашии для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля заместителя министра здравоохранения Удмуртии Наталью Кропочеву задержали по делу о взятке в особо крупном размере. Установлено, что чиновница, находясь в должности главного врача городской клинической больницы №2, в 2021–2024 годах частями через посредника получила от представителя организации, оказывающей ритуальные услуги, взятку в виде денег в общей сумме 1,3 млн рублей.

В подмосковном Серпухове в конце января задержали бывшего сотрудника администрации по подозрению в получении взятки в размере 5 млн рублей. Находясь на посту заместителя главы городского округа, мужчина в период с 2023 по 2024 год регулярно брал взятки у индивидуальных предпринимателей.