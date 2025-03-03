Каменское, Украина, 3 марта, 2025, 15:59 — ИА Регнум. На металлургическом заводе в Каменском в Днепропетровской области произошел мощный взрыв, момент, когда случился инцидент, попал на видео. Об этом 3 марта сообщило украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

«Это связано <…> с нарушением технологического процесса. Есть разрушения», — говорится в материале.

На опубликованных кадрах видно, что при взрыве в одном изданий завода наружу вырываются языки пламени, происходит частичный обвал конструкций. После этого повалил густой черный дым.

Инцидент произошел 2 марта. Данных о пострадавших не поступало.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении постройки промышленного предприятия в регионе. Чиновник не сообщил подробностей, что это был за завод и какой ущерб он понес.

Глава администрации Ровненской области Александр Коваль в январе заявил о нештатной ситуации на одном из объектов «Украинской железной дороги» в регионе. Он не рассказал подробностей, отметив, что в ходе ЧП никто не пострадал.