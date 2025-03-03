Москва, 3 марта, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Защитник и капитан санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос впервые попал в расширенный состав сборной России на мартовский сбор. Об этом 3 марта марта сообщила пресс-служба национальной команды.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Дуглас Сантос

Всего в список вошли 42 футболиста. В марте сборной предстоит товарищеский матч с национальной командой Замбии.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября Сантосу вручили паспорт гражданина России. Он получил документ на основании указа президента РФ Владимира Путина о приёме в гражданство, подписанного 21 октября.

30-летний Сантос выступает за петербургскую команду с лета 2019 года. В составе «Зенита» он стал пятикратным чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также двукратным обладателем Кубка страны.

13 февраля Российский футбольный союз (РФС) объявил, что сборная России проведёт товарищеские матчи с Замбией в марте, а также с командами Белоруссии и Нигерии в июне.