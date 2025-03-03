Махачкала, 3 марта, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Ледяная глыба упала с крыши на женщину с маленьким ребенком в Махачкале. Об этом 3 марта сообщил Telegram-канал «112».

Sergey Elagin/Global Look Press

Инцидент произошел на улице Алибекова. Женщина с ребенком на руках шла по дороге. В этот момент ей на голову рухнула сосулька. Она упала и уронила малыша. Подбежавший прохожий поднял ребенка на руки.

Женщине потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму. По предварительной информации, ребенок не пострадал.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950992" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сосулька едва не убила женщину с ребенком в Махачкале

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Петрозаводске в результате падения с крыши снежной наледи погибла 55-летняя женщина. Инцидент произошел на улице Советской возле одной из школ Петрозаводска. Женщина получила смертельную травму в момент, когда вышла из здания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).