Москва, 3 марта, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Блогеру Елене Блиновской, осуждённой на пять лет колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, отказано в отсрочке от исполнения наказания до достижения её детьми 14-летнего возраста. Такое решение 3 марта принял Савёловский суд Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«До вступления приговора в законную силу Блиновская будет содержаться в СИЗО», — огласила решение судья.

Ранее блогер и её защита ходатайствовали об отсрочке наказания.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. Она признана виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. При этом Блиновскую освободили от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Кроме того, суд взыскал с блогера 587 млн рублей.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. Блогера обвинили в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретённого преступным путём (п. 3 б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, Блиновская и её бывший супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей.

Кроме того, против Блиновской выдвинули обвинение в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. Федеральная налоговая служба обязала её выплатить государству недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. На имущество блогера наложили арест.

17 февраля 2025 года Арбитражный суд Москвы арестовал недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму, а также её автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 млн рублей и Lamborghini Urus, который оценивается в 25 млн рублей.