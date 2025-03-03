Брюссель, 3 марта, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) внимательно следит за энергетической безопасностью после сообщений о попытке украинских дронов атаковать газопровод «Турецкий поток». Об этом 3 марта заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«У нас нет информации об этом инциденте… Но мы, конечно, следим за ситуацией, так как нас касаются все вопросы, связанные с энергетической безопасностью стран — членов [Евросоюза]», — рассказала она на брифинге в Брюсселе.

Итконен также отметила, что трудностей с поставками газа через газопровод «Турецкий поток» поле атаки беспилотников нет.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 февраля три дрона самолетного типа украинских формирований попытались атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Отмечалось, что атака произошла во время поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон и была призвана остановить поставки газа в страны Европы.

Позднее в этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал своего коллегу из Турции Хакана Фидана об атаке украинских дронов на компрессорную станцию «Турецкого потока». Фидан, в свою очередь, пообещал принять необходимые меры.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 1 марта заявил, что Будапешт рассматривает эту попытку атаки на «Турецкий поток» как посягательство на свой суверенитет. Он подчеркнул, что газопровод является гарантией надёжности поставок природного газа в Венгрию.