Санкт-Петербург, 3 марта, 2025, 15:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге запустили первый рейсовый автобус до Мариуполя, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Комитет по транспорту

«Запуск автобусного маршрута Петербург — Мариуполь повышает транспортную доступность возвращенных в Россию регионов, обеспечивает пассажирам удобное и безопасное сообщение, еще крепче связывает Северную столицу с нашим городом-побратимом», — заявил губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что новый маршрут №8552 обслуживается автобусами на 49 и 53 места, в них оборудованы регулируемые кресла, система климат-контроля, индивидуальные розетки, USB-разъемы и холодильник. В пресс-службе уточнили, что транспорт будет ходить по нечетным числам в 9:00 мск, а время в дороге составит 29 часов. На рейсе не предусмотрены промежуточные остановки.

Ранее в 2022 году власти двух городов подписали соглашение о побратимских связях. Кроме того, Петербург создал штаб для координации действия по оказанию помощи Мариуполю.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2022 года Беглов рассказал о планах по восстановлению Мариуполя. Так, специалисты работали над 37 социальными объектами разрушенного обстрелами со стороны Украины города, из них — восемь многоквартирных домов и четыре общежития.

В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе. Тогда же вице-премьер Марат Хуснуллин объявил о подключении всех объектов города к отоплению по полноценной схеме до конца года.

В июне 2024 года в Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников школ «Алые паруса», на который приехали более 500 школьников из Мариуполя. Перед началом мероприятия выпускникам из 38 регионов РФ вручили аттестаты.