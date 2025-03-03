Москва, 3 марта, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Президентский фонд экологических и природоохранных проектов зарегистрировали в России. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе Фонда президентских грантов.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Координационный комитет организации будет решать основные вопросы, связанные с выдачей грантов на воплощение в жизнь экологических и природоохранных проектов. Состав комиссии утвердит президент России Владимир Путин.

Уточняется, что функции проектного офиса будет выполнять коллегиальный исполнительный орган — правление. При этом офис будет только цифровой.

Ранее, 7 февраля, Путин подписал указ о создании президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Согласно документу, его учредителем будет назначен Фонд — оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.

Глава государства поручил выделять фонду экологических проектов 1 млрд рублей ежегодно на выполнение основных целей. Кроме того, президент утвердил состав Координационного совета. Заместителями Кириенко станут спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности и транспорта Сергей Иванов и вице-премьер Дмитрий Патрушев.