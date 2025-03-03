Рим, 3 марта, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Итальянская актриса Элеонора Джорджи скончалась после продолжительной болезни в возрасте 71 года. Об этом 3 марта сообщило агентство ANSA со ссылкой на семью актрисы.

imago stock&people/Global Look Press Элеонора Джорджи

Отмечается, что Джорджи, актерская карьера которой насчитывала почти 50 лет, умерла в окружении своей семьи.

В ноябре 2023 года актриса рассказала на одном из телешоу об обнаруженном у нее онкологическом заболевании и с того момента боролась с ним, призывая всех «жить, не теряя времени».

Джорджи сыграла одну из своих первых ролей в кино в фильме легендарного режиссера Федерико Феллини «Рим» (Roma, 1972), однако ее имени нет в титрах. Она также играла в кинокартинах таких режиссеров, как Дамиано Дамиани, Лилиана Кавани, и у дуэта итальянских комедиографов Франко Кастеллано и Джузеппе Моччи. Среди прочих ролей она сыграла служанку Зину в итало-немецкой экранизации «Собачьего сердца» Булгакова (Cuore di cane, 1976).