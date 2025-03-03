Гамбург, Германия, 3 марта, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Разлив нефтепродуктов массой не менее 42 тыс. л произошел в канале Катфюкхафен, расположенном недалеко от контейнерного порта Гамбурга. Об этом 3 марта сообщает немецкий таблоид Bild.

Thomas Frey/Global Look Press

Уточняется, что разлив произошел вечером 2 марта. Сотрудники пожарной службы, полиции по охране водных ресурсов и местного агентства по охране окружающей среды пытаются предотвратить экологическую катастрофу на реке Эльбе.

Отмечается, что специалисты пытаются предотвратить попадание загрязненной воды в основной поток Эльбы при помощи специально установленного водовоздушного барьера.

По предварительным данным, уже загрязнено более 90 тыс. куб. м воды. В настоящее время спецслужбы пробуют остановить дальнейшее увеличение нефтяного пятна с помощью плавучих нефтяных заграждений.

Как передавало ИА Регнум, 31 января произошёл разлив нефтепродуктов на площади 2 тыс. кв. метров в Лениногорском районе Татарстана. В компании АО «Транснефть-Прикамье», на участке, где произошла утечка, заявили, что организовали вывоз загрязнённого грунта и снега с места разлива.