Санкт-Петербург, 3 марта, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский совершил свой последний визит в Вашингтон, впредь Киев на переговорах будут представлять военные. Об этом 3 марта заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G. O. R. K. I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

Она напомнила, что Верховная рада в конце февраля лишь со второй попытки поддержала постановление, предполагающее выполнение Зеленским своих полномочий до вступления на пост новоизбранного президента Украины. В первый раз «за» проголосовали лишь 218 депутатов при необходимых 226.

«Я предполагаю, что на следующем этапе переговоров придется общаться с военными. Новое украинское правительство не сформируется так быстро», — процитировал ТАСС Кнайсль.

По словам экс-главы австрийского МИД, в ходе урегулирования конфликта на первом этапе будет обсуждаться ряд технических вопросов, прежде всего военного характера, чем и будет обусловлено привлечение представителей профильных ведомств.

Кнайсль также подчеркнула, что юридически Зеленский не является президентом Украины с мая прошлого года, его мандат перешел к спикеру парламента.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Зеленский провел провальные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых украинскую делегацию попросили досрочно покинуть Белый дом и не стали проводить подписание сделки по полезным ископаемым. Американский лидер после произошедшего обвинил Зеленского в неуважении и заявил, что к миру тот пока не готов. По словам американского лидера, Зеленский сможет вернуться в Белый дом, когда согласится на мирное урегулирование конфликта.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал произошедшее «лютой выволочкой в Овальном кабинете», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась сдержанности Трампа и участвовавшего во встрече вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Экс-спикер Верховной рады, народный депутат Дмитрий Разумков назвал вероятность восстановления отношений между Трампом и Зеленским «практически нулевой». Он отметил, что не видит стратегии, которая могла бы в короткий срок поправить ситуацию.