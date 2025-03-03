Берлин, 3 марта, 2025, 15:32 — ИА Регнум. У главы киевского режима Владимира Зеленского до сих пор сохраняется мировоззрение школьника. Об этом 3 марта сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленного немецкого чиновника.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

Другой собеседник издания, работавший ранее с Зеленским, также сравнил мышление украинского политика с тем, как рассуждают дети.

«Зеленский как ребенок. Он думает, что если только сильно чего-то захотеть и действительно поверить в это, то ты это получишь», — процитировал журнал собеседника.

Чиновник добавил, что бывший комик не является популистом, делая порой многообещающие заявления, он действительно верит в то, что говорит. Издание также отметило, что Зеленский слишком мало знает о политике, учитывая, сколько лет он шутил на эту тему.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским. Американский лидер заявил о неизбежности перемирия в украинском конфликте, но глава киевского режима настаивал на продолжении боевых действий, утверждая, что Украина не примет перемирия без гарантий безопасности.

Кроме того, Зеленский в ходе споров с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом допустил нецензурное выражение. В результате главу киевского режима выдворили из Белого дома.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перепалку в Белом доме, отметил, что Зеленский показал полное отсутствие дипломатических навыков. Теперь Киеву придется приложить много сил, чтобы как-то утрясти ситуацию после такого скандала.