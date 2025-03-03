Вена, 3 марта, 2025, 15:02 — ИА Регнум. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера — лидера Австрийской народной партии (АНП) Кристиана Штокера. Об этом 3 марта заявило агентство APA.

Georges Schneider/Global Look Press Кристиан Штокер

Отмечается, что присягу приняло также новое правительство республики, сформированное АНП, Социал-демократической партией Австрии (СДПА) и партией «Новая Австрия — Либеральный форум» (NEOS).

Пост вице-канцлера занял лидер СДПА Андреас Баблер, от этой же партии Маркус Мартербауэр, Анна Шпоррер и Ева-Мария Хольцляйтнер стали министрами финансов, юстиции, а также делам женщин и науки соответственно. Внешнеполитическое ведомство возглавила Беата Майнль-Райзингер от NEOS, а от АНП Вольфганг Хаттманнсдорфер и Клаудиа Плакольм заняли должности министра экономики и главы министерства по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции.

Главами минобороны и МВД остались Клаудиа Таннер и Герхард Карнер.

Как передавало ИА Регнум, с 2019 года Штокер был депутатом нижней палаты парламента Австрии, до этого он занимал пост вице-бургомистра города Винер Нойштадт. 5 января стало известно, что политика назначили временным главой АНП после ухода Карла Нехаммера — экс-канцлера и экс-главы партии.

Ранее на парламентских выборах Австрии сентября прошлого года победу одержала оппозиционная Австрийская партия свободы, набравшая около 29% голосов. Правящая АНП под руководством Нехаммера получила около 26% голосов. Однако из-за разногласий между главами партий в парламенте новое правительство не было сформировано. Таким образом, Нехаммеру пришлось уйти в отставку.