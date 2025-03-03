Красноярск, 3 марта, 2025, 14:54 — ИА Регнум. В Красноярске завершились XIII Зимние спортивные игры «Роснефти». В церемонии награждения победителей и призёров принял участие многократный чемпион России по самбо Александр Матайс. Соревнования были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Красноярске прошли XIII Зимние спортивные игры «Роснефти»

Игры проходили в течение пяти дней. 650 спортсменов из 41 команды дочерних предприятий «Роснефти» состязались в трёх самых популярных зимних дисциплинах — хоккее, лыжных гонках и биатлоне. Для лыжников были предусмотрены мужская и женская дистанции, а также эстафета.

Победителем XIII Зимних спортивных игр в общекомандном зачёте стала команда «Уфаоргсинтез». Серебряную медаль получили спортсмены «Самаранефтегаза», а бронзовую — команда «РН-Ванкор». Ледовая дружина команды «Уфаоргсинтез» стала сильнейшей в хоккейном турнире, победив в дивизионе «Суперлига». Второе место завоевали спортсмены из «РН-Ванкор», а третье — команда «РН-Пурнефтегаза».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Красноярске прошли XIII Зимние спортивные игры «Роснефти»

В высшей лиге первой стала команда «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», «серебро» завоевали спортсмены из «РН-БашНИПИнефть», третье место — у «Башнефть-Строй». Победителем в первой лиге стал «СИБИНТЕК», хоккейная команда Рязанской НПК — на втором месте, третьими стали спортсмены «РН-Няганьнефтегаза».

Состязания по биатлону проводились на зимних играх уже в третий раз. Победителями мужских и женских забегов стала команда «РН-Юганскнефтегаза», второе и третье места завоевали «РН-Уватнефтегаз» и «Удмуртнефть». В эстафете по биатлону команды «РН-Уватнефтегаза» и «РН-Юганскнефтегаза» поменялись местами (первое и второе соответственно), бронза — у «Востсибнефтегаза».

В лыжных гонках и в личных, и в эстафетных забегах первенствовала команда «Самаранефтегаз». В тройку также вошли «Уфаоргсинтез» и «Удмуртнефть» (гонки), «Удмуртнефть» и «РН-Уватнефтегаз» (эстафета).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Красноярске прошли XIII Зимние спортивные игры «Роснефти»

Дополнительно команды были отмечены за дисциплину, оригинальный подход, настойчивость. Так, команду «РН-Няганьнефтегаза» назвали самой дисциплинированной. Самой сплоченной стала «Ангара» («Ангарская НХК»), самой прогрессивной — «ТомскНИПИнефть». Лучшим дебютантом был признан «СИБИНТЕК», а диплом «За волю к победе» присужден команде «РН-Транспорт».