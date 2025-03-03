Берлин, 3 марта, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Правительству ФРГ ничего не известно о якобы ведущихся переговорах с участием США по перезапуску газопровода «Северный поток». Об этом 3 марта заявил представитель немецкого кабмина.

Stefan Sauer/DPA/TASS

«Федеральное правительство с удивлением приняло к сведению появившиеся в выходные сообщения по этому поводу», — приводит его заявление «РИА Новости».

По его словам, у кабмина нет собственной информации об этом.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта немецкая газета Bild написала, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Греннел неоднократно посещал Швейцарию якобы для переговоров о возобновлении работы «Северного потока». По утверждению авторов статьи, американская сторона якобы собиралась выступить посредником при поставках российского газа по трубопроводу «Северный поток — 2». Также якобы планировалось восстановить ветку «Северный поток» для поставок по ней зелёного водорода из Финляндии в Германию, отмечалось в публикации.

3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившиеся в СМИ сообщения о якобы переговорах в Швейцарии о возобновлении работы «Северного потока» не соответствуют действительности. Он уточнил, что упоминавшийся в этой публикации чиновник США и американская сторона в целом уже опровергли эти заявления.

Теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошёл 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Президент России Владимир Путин указывал на то, что диверсию такого уровня невозможно организовать без поддержки на государственном уровне. Глава государства отмечал, что подрыв газопроводов организовали спецслужбы США, и также назвал его опаснейшим прецедентом.