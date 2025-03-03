Москва, 3 марта, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Супруга одного из самых титулованных борцов вольного стиля Бувайсара Сайтиева, погибшего после падения из окна квартиры в Москве, рассказала, чем занимался муж перед трагедией. По словам супруги, Бувайсар всегда хотел проверить, почему в спальне не открываются окна.

Социальные сети Бувайсар Сайтиев

О смерти мужа Индира Сайтиева узнала от деверя, брата Бувайсара.

«Когда это произошло, он тоже был у нас. Я, естественно, даже не спрашивала, что с ним. Мне сказали, его увезли на скорой. После этого я уже интересовалась только его состоянием, которое в какой-то момент улучшилось. Сразу же после этого…» — убитым голосом рассказала Индира. После кратковременного улучшения состояния Бувайсар скончался.

Семья Бувайсаровых живет в пятикомнатной квартире на 2-м этаже в доме на Минской улице.

«Я даже не знаю, как это все произошло. Говорят, выпал из спальни. У нас там не открываются окна. Он всегда там пытался посмотреть, почему они не открываются. Я тоже смотрела, я не знаю, — говорит Индира. При этом утверждать, что причиной несчастья стала именно попытка починить окна, она не может. — Я не видела, не могу утверждать, что он делал то-то и то-то».

Когда несчастье произошло, самой Индиры дома не было. Когда жена уходила, Бувайсар отдыхал, смотрел телевизор. По словам Индиры, в последнее время Бувайсар занимался спортом периодически, для себя. Но у него и без занятий спортом было чем заняться. В семье Сайтиевых шестеро детей. Старший сын появился на свет в 2005 году, сейчас парень занимается футболом. Младшему ребенку всего 4 года. Младшие дети в этот момент тоже находились в квартире.

«Маленькие были дома. Четыре, восемь лет, — говорит Индира. — Они в силу возраста по-другому воспринимают», — добавляет она, отвечая на вопрос, знают ли малыши, какая случилась беда.

Индира также сообщила, что в ближайшее время она с семьей улетает в Дагестан. Там, на малой родине, пройдут похороны Бувайсара.

Бувайсар Сайтиев — один из самых титулованных в мире борцов вольного стиля. Трехкратный олимпийский чемпион (1996, 2004, 2008), шестикратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, а также чемпион Игр доброй воли в Нью-Йорке (1998), обладатель кубка мира 2008 года.

2 марта 2025 года Сайтиева в тяжёлом состоянии нашёл дворник у дома на улице Минской. Видимых травм и крови у Бувайсара не было, поэтому первое время было непонятно, что с ним случилось. В больнице, куда доставили чемпиона, врачи оказались бессильны. Сейчас следователи проверяют разные версии произошедшего. Наиболее вероятным на данный момент является случайное падение из окна.