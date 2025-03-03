Варшава, 3 марта, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Начавший перепалку в ходе встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский забыл о том, где находится. Такое мнение 3 марта высказал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

«В Европе его аргументы о «российской угрозе» имеют действие. В США уже нет. <…> Зеленский попросту забыл, где находится», — заявил он в беседе с порталом Onet.

По мнению Миллера, глава киевского режима в ходе встречи в Белом доме зашел слишком далеко, посчитав, что отсутствие участия США в вопросах по Украине может потянуть за собой связанные с Россией последствия.

«Ни один американский президент не позволит ставить под сомнение силу и позицию его страны. Поэтому это была основная ошибка», — пояснил экс-премьер Польши.

Он уточнил, что считает возможным продолжение переговоров Трампа с Зеленским, однако этого может не произойти в течение ближайшего времени, и хотя глава киевского режима хотел бы продолжения диалога, здесь всё зависит от решения американской стороны.

«Это не так, что Зеленский может в любую минуту приехать в Белый дом, постучаться в двери и сказать: «Я здесь», — добавил Миллер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 марта глава киевского режима заявил, что готов к новой встрече с американским лидером, если тот готов пригласить его «для решения реальных проблем». По словам Зеленского, он достоин равноправного диалога с Трампом.

Глава киевского режима 28 февраля устроил перепалку с президентом США в ходе встречи в Овальном кабинете, когда Трамп потребовал от него согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае Вашингтон «умывает руки». Зеленский также высказался против прекращения огня и перемирия, добавив, что Киев якобы не примет перемирие без «гарантий безопасности» от США.

Зеленский также пытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе при этом нецензурную лексику. Американское руководство потребовало от делегации Украины досрочно покинуть Белый дом, совместную пресс-конференцию Трампа и Зеленского отменили, и запланированное подписание сделки по редкоземельным металлам на Украине не состоялось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 марта отметил, что заявления Зеленского на встрече с Трампом в Белом доме показали, что киевский режим хочет продолжать вооруженный конфликт. По его словам, на этом фоне усилий Вашингтона и готовности Москвы для разрешения конфликта на Украине будет недостаточно.