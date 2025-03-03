Москва, 3 марта, 2025, 14:28 — ИА Регнум. Почти 2 млн человек воспользовались сервисом по самозапрету на кредиты за два дня его работы. Об этом 3 марта сообщили в Минцифры России.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на Госуслугах 1 марта. За первые два дня работы им воспользовались 1,7 млн человек», — указано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что чаще заявления направляли пользователи из Москвы. Поступило 351 тыс. запросов на самозапрет. В Санкт-Петербурге подали 143,9 тыс. запросов, в Московской области — 112,3 тыс. Средний возраст заявителя составил 53 года.

Отмечается, что после подачи заявления у гражданина в кредитной истории появляется специальная отметка. В таком случае банки и микрофинансовые организации обязаны отказать по заявке на кредит или заём.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин подписал закон о возможности самозапрета на кредиты с 1 марта 2025 года. Документ разработан для борьбы с мошенничеством. Благодаря ему третьи лица не смогут оформить кредит, если незаконно завладеют персональными данными граждан или применят к ним методы социальной инженерии.

Ограничение распространяется на все потребительские кредиты и займы. Пользователи могут полностью запретить их оформление или частично ограничить, например, оставив возможность заключения договора только при личном посещении банка или МФО (микрофинансовая организация).