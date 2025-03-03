Москва, 3 марта, 2025, 14:22 — ИА Регнум. С блогера Елены Блиновской будет взыскано 587 млн рублей. Такое решение 3 марта принял Савёловский суд Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Гражданский иск удовлетворить», — огласила решение судья.

Ранее гособвинение уточнило сумму иска до 587 млн 619 тыс. рублей в связи с частичным погашением доначисленного налога. Первоначально иск подавался на более чем 918 млн рублей.

Кроме того, суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей. При этом блогеру отказано в отсрочке от исполнения наказания до достижения её детьми 14-летнего возраста.

Как передавало ИА Регнум, Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. Блогера обвинили в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретённого преступным путём (п. 3 б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, Блиновская и её бывший супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей.

Кроме того, против Блиновской выдвинули обвинение в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. Федеральная налоговая служба обязала её выплатить государству недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. На имущество блогера наложили арест.

В конце мая 2024 года Блиновская подала заявление о банкротстве в арбитражный суд. В октябре кассационный суд признал законным начисление блогеру 1,1 млрд рублей налогов. С части счетов Блиновской сняли арест, чтобы она могла погасить свою задолженность перед налоговой. В соответствии с решением суда, речь идёт примерно о 97 млн рублей.

17 февраля 2025 года Арбитражный суд Москвы арестовал недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму, а также её автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 млн рублей и Lamborghini Urus, который оценивается в 25 млн рублей.