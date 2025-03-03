Москва, 3 марта, 2025, 14:22 — ИА Регнум. В Москве Савёловский суд приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей за уклонение от уплаты налогов. Об этом 3 марта сообщили в суде.

Алексей Никольский/РИА Новости

Суд признал ее виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом Блиновскую освободили от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности.

Кроме того, на блогера наложен запрет заниматься предпринимательской деятельностью сроком на четыре года.

При этом во время прений сторон гособвинение просило суд назначить Блиновской шесть лет колонии. Помимо этого, гособвинение попросило назначить блогеру в качестве дополнительного наказания штраф в размере 1,5 млн рублей, а также поддержало гражданский иск к ней в полном объеме и на пять лет просило запретить ей заниматься коммерческой деятельностью.

Ранее, 25 февраля, Арбитражный суд Москвы арестовал более 1,4 млрд рублей на счетах мужа блогера Алексея Блиновского по делу о банкротстве его супруги. Помимо денежных средств, арест был наложен на принадлежащие мужчине земельные участки и дома в Адыгее, Костромской и Ярославской областях. Кроме того, под арест попали шесть машино-мест в центре Москвы, четыре дома и 11 земельных участков в Алуште и Ялте в Крыму и доли в нескольких компаниях.

Как передавало ИА Регнум, «королеву марафонов» задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. Блогера и ее супруга обвинили в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретенного преступным путем. По версии следствия, пара скрыла информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей.

В конце мая 2024 года блогер подала заявление о банкротстве в арбитражный суд. В октябре с части счетов Блиновской сняли арест, чтобы она могла погасить свою задолженность перед налоговой. В январе суд в Москве продлил Блиновской на три месяца срок содержания под стражей.