Каменское, Украина, 3 марта, 2025, 15:27 — ИА Регнум. На Украине в городе Каменское (ранее — Днепродзержинск) Днепропетровской области на металлургическом заводе «Камет-сталь» прогремел взрыв. Об этом 3 марта сообщило украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

Уточняется, что после взрыва началось возгорание. Была разрушена часть здания. По предварительным данным, взрыв связан с «нарушением технологического процесса».

В центре Киева на электрической подстанции вспыхнул пожар. Уточняется, что рядом с местом возгорания находится станция киевского метро «Крещатик», а также Банковая улица, где расположен офис главы киевского режима Владимира Зеленского. На фото, которые публиковали местные СМИ, было видно большой столб черного дыма.