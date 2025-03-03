Москва, 3 марта, 2025, 14:14 — ИА Регнум. Суд приговорил бывшего начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщил 3 марта корреспондент «Известий».

Суды общей юрисдикции города Москвы Максим Павлюк

Дело слушалось в Дорогомиловском районном суде. Павлюк признан виновным в получении взятки в крупном размере и в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере. Он полностью признал вину.

Как установил суд, Павлюк состоял в преступной группе, которая систематически брала взятки с пилотов, имевших проблемы с летными документами. Она действовала на территории Красноярска и Санкт-Петербурга с марта 2021 по сентябрь 2022 года.

Члены группы исправляли в бумагах недочеты, получая от летчиков незаконное вознаграждение. Вместе с Павлюком действовали еще три человека, в том числе бывший пилот авиакомпании «Аэропром» Андрей Черников и жительница Санкт-Петербурга Наталья Митина. Общая сумма взяток составила 10 млн рублей.

Павлюка и двух его сообщников задержали в октябре 2022 года. По делу проходят еще 14 фигурантов.

Как сообщало ИА Регнум, фигурантом другого уголовного дела о мошенничестве является еще один бывший чиновник из Росавиации — экс-руководитель Северо-Восточного межрегионального территориального управления. Его обвиняют в мошенничестве, присвоении денег и получении взятки в крупном размере. В середине февраля в отношении бывшего чиновника утвердил обвинительное заключение заместитель дальневосточного транспортного прокурора.

По версии следствия, в октябре 2023 года представитель Росавиации получил от главы авиационного предприятия взятку в виде прогулочного полета на вертолете над Магаданской областью. Кроме того, в период с 2018 по 2024 год чиновник присвоил свыше 960 тыс. рублей. Также он похитил почти 2 млн рублей, выплаченных в качестве оплаты командировочных расходов и премиального вознаграждения работникам управления.