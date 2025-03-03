ВСУ начали «деамериканизацию» ПВО после скандала с Зеленским в США — СМИ
Forbes: Украина начала «деамериканизацию» ПВО после скандала с Зеленским в США
Вашингтон, 3 марта, 2025, 14:28 — ИА Регнум. После скандала, произошедшего в Белом доме в ходе встречи главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, на Украине с помощью союзников начали искать способы заменить американские вооружения и боеприпасы, в первую очередь это касается средств противовоздушной обороны. Об этом сообщил журнал Forbes.
«Процесс деамериканизации системы противовоздушной обороны на Украине уже начался. Без сомнений, он будет набирать обороты», — говорится в статье, опубликованной 2 марта.
По данным издания, на вооружении Вооружённых сил Украины (ВСУ) стоит шесть батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства. Киеву передают большие партии боеприпасов для них, но ожидается, что этот поток прекратится.
В связи с этим планируется использовать снаряды Asters, которые производит консорциум Eurosam. Также ВСУ понадобятся ЗРК SAMP/T от этого же предприятия, отметило издание.
Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. Во время переговоров американский президент заявил о неизбежности перемирия в украинском конфликте. Однако Зеленский, выступая за продолжение боевых действий, подчеркнул, что Украина не согласится на это без предоставления гарантий безопасности со стороны США.
После длительной перепалки с украинским политиком Трамп выгнал Зеленского из Белого дома. В тот же день американский лидер заявил, что глава киевского режима не готов к миру.
При этом президент РФ Владимир Путин ранее указывал на то, что никакие иностранные поставки вооружения Украине не способны изменить ход спецоперации, а военная помощь киевскому режиму подтверждает участие стран в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что поставки оружия для ВСУ только истощают ресурсы стран, которые идут на этот шаг.