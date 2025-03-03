Вашингтон, 3 марта, 2025, 14:28 — ИА Регнум. После скандала, произошедшего в Белом доме в ходе встречи главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, на Украине с помощью союзников начали искать способы заменить американские вооружения и боеприпасы, в первую очередь это касается средств противовоздушной обороны. Об этом сообщил журнал Forbes.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Процесс деамериканизации системы противовоздушной обороны на Украине уже начался. Без сомнений, он будет набирать обороты», — говорится в статье, опубликованной 2 марта.

По данным издания, на вооружении Вооружённых сил Украины (ВСУ) стоит шесть батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства. Киеву передают большие партии боеприпасов для них, но ожидается, что этот поток прекратится.

В связи с этим планируется использовать снаряды Asters, которые производит консорциум Eurosam. Также ВСУ понадобятся ЗРК SAMP/T от этого же предприятия, отметило издание.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. Во время переговоров американский президент заявил о неизбежности перемирия в украинском конфликте. Однако Зеленский, выступая за продолжение боевых действий, подчеркнул, что Украина не согласится на это без предоставления гарантий безопасности со стороны США.

После длительной перепалки с украинским политиком Трамп выгнал Зеленского из Белого дома. В тот же день американский лидер заявил, что глава киевского режима не готов к миру.

При этом президент РФ Владимир Путин ранее указывал на то, что никакие иностранные поставки вооружения Украине не способны изменить ход спецоперации, а военная помощь киевскому режиму подтверждает участие стран в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отметил, что поставки оружия для ВСУ только истощают ресурсы стран, которые идут на этот шаг.