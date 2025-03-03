Курск, 3 марта, 2025, 14:00 — ИА Регнум. За сутки 12 военных Вооруженных сил Украины сдались в плен в Курской области. Об этом 3 марта заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Павел Лисицын/РИА Новости

Отмечается, что потери украинских формирований за этот период также превысили 160 военнослужащих и были уничтожены 12 пунктов управления БПЛА. Вмести с тем ВС РФ ликвидировали два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, три автомобиля, три артиллерийских орудия, три миномета, радиолокационную станцию разведки и два склада боеприпасов.

В области наступления группировки войск «Север» также было нанесено поражение формированиям одной тяжелой механизированной, пяти механизированным, мотопехотным, штурмовым, двум десантно-штурмовым бригадам, а также двум бригадам теробороны и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Олешня, Рубанщина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

«Поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Горналь, Дмитрюков, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Локня, Меловой, Николаевка, Черкасская Конопелька, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области», — рассказали в ведомстве о работе авиации и артиллерии на курском направлении.

Как передавало ИА Регнум, за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 64 тыс. бойцов. Кроме того, российские солдаты ликвидировали 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 249 бронетранспортеров, 2095 бронированных машин, 2264 автомобиля, 502 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS американского производства.

Также 1 марта офицер 22-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Север» с позывным Витязь сообщил, что солдаты ВС РФ во время штурма украинских позиций близ курского селения Старая Сорочина уничтожили подразделение украинских десантников. Российские военные ликвидировали пять бойцов ВСУ, еще двоих удалось взять в плен.