Париж, 3 марта, 2025, 14:00 — ИА Регнум. План президента Франции Эммануэля Макрона о частичном перемирии на Украине позволит увидеть, готова ли Россия к более масштабной договоренности. Об этом 3 марта заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

Bonnie Cash — Pool via CNP/Global Look Press Эммануэль Макрон

Накануне Макрон совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером инициировали временное перемирие на Украине без учёта наземных боевых действий. Ввести его предлагается на 30 дней.

«Это перемирие в небе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры позволит засвидетельствовать добрую волю [президента России] Владимира Путина, когда он согласится на такое условие», — процитировал Барро телеканал BFMTV.

По его словам, мера может послужить импульсом для начала реальных переговоров о мирном урегулировании украинского конфликта. Он подчеркнул, что Франция намерена добиться продолжительного и надежного мира.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 февраля заявил, что Россия исключает заморозку украинского конфликта по линии соприкосновения, так как это противоречит положениям Конституции страны. Российская сторона также не рассматривает никакие варианты урегулирования с присутствием на Украине миротворцев из Евросоюза, подчеркнул дипломат.

Российский политолог Сергей Марков предположил, что Россия не примет инициативу Макрона о перемирии на Украине. У украинских формирований заканчиваются боеприпасы и им необходимо перемирие для того, чтобы потом продолжить военные действия с новой силой, пояснил эксперт.