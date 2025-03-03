Ереван, 3 марта, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Обсуждение законопроекта о начале процесса вступления Армении в ЕС отложено. Об этом 3 марта заявил глава комиссии по вопросам европейской интеграции парламента республики Арман Егоян.

Александр Патрин/ТАСС

«Обсуждение законопроекта было отложено из-за технических причин. У нас нет в этом вопросе политических разногласий», — отметил он в ходе заседания комиссии.

Отмечается, что законопроект не будет обсуждён на сессии парламента 4 марта.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля парламент Армении проголосовал за принятие законопроекта о начале процедуры по вступлению республики в ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения вряд ли сможет быть одновременно и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и в Евросоюзе. Он обратил внимание на то, что в ЕАЭС одно таможенное пространство, одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, а в ЕС другие нормы.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что решение Армении можно рассматривать как начало выхода республики из ЕАЭС.