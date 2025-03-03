Москва, 3 марта, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, в ходе которой они обсудили промышленность и строительство в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января российский лидер в ходе рабочей поездки в Самарскую область провёл встречу с губернатором региона Вячеславом Федорищевым. В ходе беседы Путин предложил главе региона задать вопросы и высказать свои пожелания.

Глава государства также посетил производственную площадку «АвтоВАЗа» в Тольятти и побывал на площадке научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (БАС) «Самара».

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