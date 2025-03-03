Вашингтон, 3 марта, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп проведет встречу со своей командой по нацбезопасности, где обсудит ряд мер в отношении Украины. Об этом заявила газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Molly Riley/White House/Global Look Press

«Трамп встретится в понедельник с его высокопоставленными советниками по национальной безопасности, в том числе госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом», — говорится в материале, опубликованном 2 марта.

Отмечается, что встреча назначена на 3 марта, на ней также обсудят возможное прекращение американского финансирования киевского режима. Кроме того, в Белом доме добавили, что меры могут коснуться и помощи, одобренной бывшим президентом США Джо Байденом.

Как ранее передавало ИА Регнум, 28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча главы киевского режима Владимира Зеленского и Трампа, в ходе которой американский лидер обозначил, что мирное урегулирование украинского кризиса «неминуемо», в то время как Зеленский настаивал на продолжении боевых действий. Глава киевского режима объявил, что не примет перемирие без «гарантий безопасности» США, возражал Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, а также нецензурно выругался.

После такого поведения глава Белого дома потребовал от украинца покинуть Овальный кабинет и вернуться, когда тот будет «готов к миру». Трамп также не стал подписывать с Украиной соглашение о полезных ископаемых. Позже агентство Reuters со ссылкой на источник рассказало, что Белый дом на данный момент не заинтересован в возобновлении диалога по полезным ископаемым.

2 марта американская газета The Washington Post написала, что на фоне конфликта Трампа и Зеленского у главы киевского режима останется только два варианта. Автор публикации уточнил, что Зеленскому будет представлен ультиматум: либо извиниться за перепалку с американским лидером, либо уйти в отставку.