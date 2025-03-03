Москва, 3 марта, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Обнаружен мошеннический фишинговый ресурс, имитирующий работу антивируса «Касперский». Об этом 3 марта предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, злоумышленники отправляют ссылку на ресурс при помощи спам-рассылок. Фейковый антивирус в течение трех секунд имитирует работу, просто показывая картинку на экране, после чего разблокируется кнопка «Перейти», которая ведет на потенциально опасный ресурс.

Подчеркивается, что данным способом мошенники модифицировали фишинговую схему с голосованием, но потенциально возможно использование и в других схемах.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко сообщил, что мошенники могут использовать функцию отписки от почтовых рассылок для фишинга.

Он отметил, что функция «отписаться» представляет опасность для пользователя тогда, когда злоумышленники подделали письмо и встроили в него свою кнопку. В таком случае почтовый сервис может не распознать вредоносную ссылку, особенно если она ведет не на прямую установку вируса, а на фишинговый сайт.