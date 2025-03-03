Лондон, 3 марта, 2025, 15:18 — ИА Регнум. В случае прекращения оказание американской военной помощи Украина будет обречена на поражение в вооруженном конфликте с Россией. Об этом 3 марта написало британское издание UnHerd.

Global Look Press

Отмечается, что президент США Дональд Трамп прав в том, что без американской поддержки у Украины вообще нет никаких шансов на военные успехи.

«Речь идет не столько об оружии, боеприпасах и финансовой помощи, сколько о поддержке спутниками и разведкой. Если США отключат спутники и остановят поток информации, европейцы не смогут восполнить этот пробел. Без США для Украины будет всё кончено», — уточняется в публикации.

По словам автора статьи, если бы политики с Украины совершали бы более умные действия, они бы убедили главу киевского режима Владимира Зеленского заключить сделку с Трампом.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта газета The New York Times написала, что американский лидер намерен встретиться с членами своей команды по национальной безопасности, чтобы в ходе этой встречи рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Украины. По словам авторов статьи, в число таковых может войти возможность прекращения американской военной помощи Киеву.

В Белом доме 28 февраля прошла встреча Трампа с Зеленским в присутствии журналистов, в ходе которой глава Белого дома заявил о «неминуемом» перемирии в конфликте на Украине. При этом глава киевского режима высказался за продолжение боевых действий и заявил, что Украина не примет перемирия без «гарантий безопасности» от Вашингтона.

Помимо этого, он попытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе нецензурную брань. После этого американское руководство потребовало, чтобы украинская делегация досрочно покинула Белый дом.

Газета The Washington Post 2 марта написала, что Зеленскому нужно или извиниться за перепалку с президентом США, или уйти в отставку. По мнению журналиста, отказ главы киевского режима от признания своей вины в этой ситуации не может продолжаться долго.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 марта заявил, что после скандала в Белом доме стало ясно, что киевский режим хочет продолжения конфликта на Украине. Он также рассказал, что Путин принял во внимание стычку Трампа с Зеленским.