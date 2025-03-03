Днепропетровск, Украина, 3 марта, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Михаил Драпатый подтвердил удар по полигону и потери среди личного состава. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Juan Moreno/Global Look Press

1 марта Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по полигону ВСУ в Днепропетровской области. В результате атаки было уничтожено до 150 военных противника, в том числе до 30 иностранных инструкторов ВСУ.

После этой новости ВСУ дали официальный комментарий только 3 марта.

«Трагедия на полигоне. <…> В настоящее время идет расследование обстоятельств», — написал Драпатый.

При этом он не озвучил точные потери. Также он не уточнил, где именно располагался уничтоженный военный объект. Драпатый указал, что к проверке присоединится военная контрразведка.

Ранее 3 марта депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что удар «Искандером» по полигону ВСУ в Днепропетровской области был нанесен во время построения личного состава.

26 февраля российские войска нанесли удар с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по позиции ВСУ в Сумской области. Было уничтожено до 25 военных ВСУ.