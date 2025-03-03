Кременчуг, Украина, 3 марта, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Мобилизованный мужчина скончался в Кременчугском районном территориальном центре комплектования (ТЦК, военкомат на Украине) после успешно пройденной медкомиссии. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Kay Nietfeld/Global Look Press

Инцидент произошел 2 марта. Украинца 1977 года рождения привезли для прохождения комиссии в сопровождении полиции и военкомов. После уточнения данных и осмотра врачей он был признан годным к военной службе.

«В дальнейшем он остался в ТЦК, ожидая отправки в учебный центр. Позднее его состояние здоровья резко ухудшилось — он побледнел и потерял сознание», — заявили в военкомате.

Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, но не смогли спасти мужчину, констатировав смерть.

Прибывшие на место следователи, предварительно, нарушений в действиях сотрудников ТЦК не нашли. Утверждается, что телесных повреждений у погибшего нет и меры физического воздействия к нему не применялись. Причиной смерти врачи указали острую сердечную недостаточность.

Ведется служебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум 7 февраля, на Украине зафиксировали очередной случай смерти мобилизованного мужчины в ТЦК. Во время прохождения военно-врачебной комиссии у жителя Черновицкой области резко ухудшилось самочувствие, и он потерял сознание. Во время проведения реанимационных мероприятий прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины.

Спустя два дня преподавателя из Львова нашли на трассе под Киевом с пробитой головой после того, как он был насильно мобилизован сотрудниками ТЦК. Медики после осмотра в больнице диагностировали отек мозга, перелом основания черепа и гематому.

С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. В частности, им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.