Москва, 3 марта, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Боевая авиация российской армии в ходе удара по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе Запорожской области уничтожила десятки военнослужащих противника. Об этом 3 марта заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его данным, удар пришелся по пункту временной дислокации личного состава ВСУ. Разбор завалов и эвакуация раненых после атаки еще продолжаются.

«Противник понес чувствительные потери, потому что пункт [временной дислокации] был крупный. Уничтожено несколько десятков боевиков», — процитировало Рогова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 марта пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видео удара российской авиации по позициям ВСУ в Гуляйполе. Экипажи применили авиабомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. На ролике видны три мощных взрыва.

2 марта Рогов сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области. Подразделения ВС РФ за последнее время освободили 6 тыс. кв. км на ореховском направлении и 5 тыс. кв. км — севернее села Бурлацкое.