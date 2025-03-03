Курск, 3 марта, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 3 марта обвинил в саботаже его поручений корпорацию развития региона.

Roman Naumov/Global Look Press Александр Хинштейн

«Вижу реакцию жителей Железногорска после отказа корпорации развития выполнять мое поручение по заморозке строительству ЖК — считаю это саботажем», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что строительство жилищного комплекса будет приостановлено, и пообещал отдельно разобраться с руководством корпорации развития.

В феврале Хинштейн по итогам заседания правительства Курской области заявил, что принято решение остановить курируемое корпорацией развития строительство жилищного комплекса в зеленой зоне Железногорска. Он отметил, что жители города давно выступают против строительства.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре по делу о строительстве фортификационных сооружений в приграничье задержали гендиректора корпорации развития Курской областиВладимира Лукина. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, из-за действий Лукина было необосновано израсходовано более 173 млн рублей из государственного бюджета. Ранее в рамках этого уголовного дела был заключен под стражу заместитель Лукина Игорь Грабин.

Хинштейн 21 декабря заявил, что собирается провести комплексную проверку в корпорации развития. Организация была создана и находится под контролем правительства Курской области и является генеральным подрядчиком по ряду важных объектов для государственных нужд.