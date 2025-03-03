Ереван, 3 марта, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Армения в 2024 году получила от Агентства США по международному развитию (USAID) 110 млн долларов из общего пакета грантового соглашения на сумму 250 млн долларов. Об этом 3 марта сообщили в армянском МИД.

Jake Warga/Global Look Press

«По состоянию на 2024 год, из 250 млн долларов было выделено 110 млн долларов. Из них 49 млн долларов было направлено на «содействие демократическому переходу», — приводит агентство ответ МИД республики на письменный запрос.

Отмечается, что в рамках этой инициативы были реализованы в том числе следующие программы: верховенство закона и права человека на сумму 6,6 млн долларов, эффективное управление (около 18,9 млн долларов), политическая конкуренция (8 млн долларов), формирование взаимного согласия (около 8 млн долларов), гражданское общество и СМИ (13,6 млн долларов).

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 20 января подписал указ о замораживании финансирования иностранных программ USAID на 90 дней для оценки их целесообразности.

Глава департамента эффективности госуправления, миллиардер Илон Маск 2 февраля объявил USAID преступной организацией, которой пришло время умереть. Также он обвинил структуру в финансировании за счёт налоговых отчислений американцев разработок биологического оружия. После этих заявлений аккаунт USAID с почти миллионом подписчиков был удален из соцсети Х. На странице агентства появилась запись, что «этот аккаунт не существует».

В тот же день Трамп заявил, что USAID руководят «радикалы-помешанные», которых необходимо убрать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к реорганизации USAID таким образом, чтобы оно помогало самим США. Она предложила новой администрации Белого дома переключить деятельность агентства на обновление системы пожарной безопасности, содействие возвращению естественного гендера или расследование коррупционных схем предыдущих руководителей.