Киев, 3 марта, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, если тот пригласит его «для решения реальных проблем». Слова украинского политика 3 марта привело агентство Bloomberg.

Henri Szwarc/© Henri Szwarc

«Мы достойны равноправного диалога… [Если президент США пригласит] для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов — я приеду», — заявил Зеленский.

Глава киевского режима добавил, что сделка по редкоземельным металлам с США готова и может быть подписана министрами. Зеленский уточнил, что Украина не отказывается от этого предложения, независимо от того, что произошло, и готова принять условия американской стороны.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля между Трампом и Зеленским произошла перепалка в ходе их встречи в Белом доме. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае Вашингтон «умывает руки». В свою очередь Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия и утверждал, что Киев не примет перемирие без «гарантий безопасности» от США.

При этом Зеленский резко возражал главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе нецензурную лексику. После этого американская сторона попросила украинскую делегацию досрочно покинуть Овальный кабинет. Совместная пресс-конференция Трампа и Зеленского была отменена, также не состоялось запланированное подписание сделки по редкоземельным металлам.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя этот скандал, уточнил, что российский лидер в курсе ситуации. В Кремле стычку Трампа и Зеленского назвали беспрецедентным событием. Пресс-секретарь президента уточнил, что глава киевского режима продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей.