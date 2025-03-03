Москва, 3 марта, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Россия не станет принимать выдвинутые президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативы о перемирии на Украине. Такое мнение 3 марта высказал российский политолог Сергей Марков.

Global Look Press

По словам эксперта, такое предложение французского президента связано с тем, что у украинских формирований заканчиваются боеприпасы и им необходимо перемирие для того, чтобы потом продолжить военные действия с новой силой.

«Выдвинул план Макрон, а это лидер партии войны. Он него никаких идей Россия сейчас не примет, потому что Макрон лжец и враг», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта Макрон заявил о разработанном Парижем и Лондоном плане по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, в конфликте нужно добиться «доступного перемирия» с переговорами и затем направить в зону конфликта западных миротворцев.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 26 февраля, что Россия исключает заморозку украинского конфликта по линии соприкосновения, так как это противоречит положениям Конституции страны. Он уточнил, что российская сторона не рассматривает никакие варианты урегулирования с присутствием на Украине миротворцев из Евросоюза, так как Брюссель пытается навязать такой подход для обострения конфликта.

Президент РФ Владимир Путин 20 января заявил о готовности российской стороны к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью таковых должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Глава государства отмечал, что при этом необходимо учесть законные интересы России и устранить первопричины украинского кризиса.