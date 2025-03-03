Москва, 3 марта, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил России за сутки уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 88 дронов украинских формирований. Об этом 3 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Viktor Chernov/Global Look Press

Отмечается, что российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и цехам производства дронов и местам их хранения, также поразив скопления личного состава и техники противника в 139 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 88 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — проинформировали в ведомстве

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 марта средства ПВО армии России перехватили и ликвидировали семь беспилотников украинской армии. Три дрона из этого числа нейтрализовали над Липецкой областью и еще по два — в небе над Ростовской и Белгородской областями.

Позднее в этот же день российские военные сбили еще один украинский дрон над Белгородской областью. Для его нейтрализации были задействованы дежурные средства ПВО.