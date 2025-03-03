Москва, 3 марта, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Авиаконструкторы создали три первых образца легкого девятиместного самолета «Байкал», который разрабатывают для нужд Дальнего Востока и северных регионов России. Об этом 3 марта заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Алексей Майшев/РИА Новости

Он уточнил, что на образцах установлены импортные силовые агрегаты. На них провели 174 полета. Разработчик получил рекомендации по улучшению характеристик, уже идут испытания доработанной машины. Также для «Байкалов» готовы два опытных российских двигателя ВК-800 и образцы воздушного винта АВ-901.

«Заключены контракты с авиакомпанией «Аврора» на поставки новых самолетов. Ожидается, что первая партия поступит в конце 2026 года», — добавил Алиханов.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее поручил заменить в стране самолеты Ан-2 на «Байкалы». Он отметил важность создания цепочки авиационной отечественной гражданской техники и призвал начинать это делать с самых небольших самолётов.

7 февраля Алиханов заявил, что испытательные полёты российского ближнемагистрального самолёта SJ-100 с российским двигателем ПД-8 могут начаться в феврале–марте. В летной лаборатории провели более 20 полетов с новым двигателем, были подтверждены его проектные характеристики.