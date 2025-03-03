Москва, 3 марта, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Тюкавин получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена и выбыл, ориентировочно, до конца сезона. Об этом 3 марта сообщается в Telegram-канале клуба.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Отмечается, что спортсмен травмировался во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Футболиста ждет операция и дальнейшее восстановление.

В текущем сезоне Тюкавин сыграл во всех 19 матчах «Динамо» в РПЛ. На счету форварда семь забитых мячей и три результативные передачи.

«Динамо» набрало 36 очков после 19 матчей чемпионата страны и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля нападающий футбольного клуба «Фиорентина» Мойзе Кин в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Вероны» получил травму головы, после чего его унесли с поля на носилках.

Во время борьбы за мяч спортсмен ударился головой о колено футболиста «Вероны» Павла Давидовича и получил рассечение брови. Медики за несколько минут зашили ему рану, футболист вернулся на поле, но вскоре упал на газон. В результате его увезли в больницу для обследования.