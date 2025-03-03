Москва, 3 марта, 2025, 12:57 — ИА Регнум. В России могут запретить продажу алкоголя по воскресеньям. Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР).

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В абзаце первом подпункта 9 пункта 2 после слов «не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени» дополнить словами «, а также в выходной день (воскресенье)», — гласит текст документа, размещенный в Telegram-канале парламентария.

Свинцов в пояснительной записке отметил, что за последние годы в России фиксируют рост продажи алкогольной продукции. Депутат уверен, что один свободный от алкоголя день, проведенный в кругу близких, простимулирует рост рождаемости и поможет бороться с алкоголизацией населения. Воскресенье он счел самым подходящим днем недели как для общения с домочадцами, так и для занятий спортом или любимым хобби.

Ранее, 13 декабря, Минздрав проинформировал об утверждении плана реализации концепции по снижению потребления алкоголя среди населения до 2030 года. Всего в плане 29 мероприятий. Для достижения цели, например, планируется проанализировать опыт ограничений на розничную продажу спиртного и на его выкладку возле касс.

В регионах уже началась борьба с продажей спиртных напитков. Так, в Вологодской области с 1 марта продажа алкоголя в регионе в будние дни стала возможна только с 12:00 до 14:00. При этом в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли спиртным — с 8:00 до 23:00.

В Ненецком автономном округе продажа алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, с 1 марта разрешена только с 17:00 до 18:00. Также продавать алкоголь в розницу нельзя в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах, если вход для покупателей находится со стороны подъездов.