Москва, 3 марта, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Герой России, якутский военнослужащий Андрей Григорьев с позывным Тута, который одолел украинского военного в рукопашном бою, в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой признался, что самой страшной оказалась совсем другая схватка, а не та, что попала на камеру украинского дрона и экшен-камеру его противника и потрясла всю Сеть.

ИА Регнум Андрей Григорьев

Военнослужащий рассказал, что случай в зоне боевых действий, о котором он говорит, произошел 8 мая прошлого года и не был зафиксирован на видео. Сравнивая его с прославившим его рукопашным боем, Григорьев заключил: «Можно сказать, что было хуже».

«Их (украинских военных. — Прим. ред.) было больше, нас было меньше. Мы зашли на слишком близкое расстояние. <…> Автоматы были, но [мы] не успели отреагировать. Уже слишком близкое расстояние, и уже пошли на рукопашку», — вспоминает российский боец.

Как сообщил Григорьев, он и его сослуживцы на тот момент сражались всем, чем можно, в том числе ножами. Противник, также оснащенный автоматами и холодным оружием, наносил ответные удары.

«Даже кружки в ход пошли. Это была самая страшная схватка», — поделился Герой России.

Полная версия интервью с Андреем Григорьевым будет опубликована на сайте ИА Регнум в ближайшее время.

О подвиге бойца Восточной группировки войск младшего сержанта Григорьева с позывным Тута, который потряс всю страну, стало известно осенью 2024 года. Военный принимал участие в боевых действиях на Украине с апреля прошлого года и 16 ноября получил задание прорваться в Трудовое в Донецкой Народной Республике и водрузить в населенном пункте российский флаг.

Однако по дороге Григорьев вместе со своим сослуживцем были атакованы украинским FPV-дроном. Младший сержант, примерно понимая, где он находится территориально, водрузил флаг на одно из зданий. Позднее выяснилось, что это был командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По возвращении с боевого задания российские военнослужащие попали под пулеметный обстрел со стороны противника. Сослуживец Григорьева погиб. Затем украинские военные применили FPV-дрон, чтобы попытаться добить выжившего якутского бойца, в результате чего осколки беспилотного аппарата ранили младшего сержанта, попав в голову и тело. Однако Григорьеву удалось укрыться в пристройке дома и оказать себе первую медицинскую помощь.

Когда Григорьев попытался покинуть занимаемый участок, то встретил украинского бойца, после чего завязался стрелковый бой на максимально близкой дистанции. В какой-то момент он перерос в ожесточенную рукопашную схватку, и российскому военному удалось повалить противника на землю. Украинский боец достал нож и нанес младшему сержанту рваные резаные раны лица, рук и тела. Однако младший сержант, превозмогая боль, выбил орудие из рук украинца и нанес ему смертельные раны.

Боец ВСУ признал свое поражение. Он попросил Григорьева дать ему возможность спокойно умереть. Российский солдат проявил уважение и милосердие к побежденному. В ответ украинец в своих последних словах назвал Григорьева лучшим бойцом в мире.

Украинские военные наблюдали рукопашный бой с беспилотника. Они направили шесть бойцов, чтобы те нашли и убили младшего сержанта, который к тому моменту укрылся в подвале. На протяжении четырех часов ВСУ забрасывали военнослужащего ВС РФ гранатами и выкуривали из занятого укрытия дымовыми шашками. Затем один из украинских бойцов направился проверить подвал, где его встретила автоматная очередь в упор.

Спустя два дня, 18 ноября, Григорьев обнаружил склады с имуществом, дронами, амуницией, вещами и боеприпасами ВСУ. Он взял гранаты, пару автоматов и патроны, после чего поджёг склады. В тот же день якутский боец выявил расчет 122-миллиметровго миномета ВСУ, который вел огонь по российской бригаде. Меняя позиции, младший сержант в одном из дворов нашел бочки с бензином и подорвал их. Это спровоцировало противника на настоящую охоту на Григорьева.

Младший сержант по украинский рации услышал, что к российским военным пришло подкрепление. Затем он нашел себе укрытие и стал выжидать момент, чтобы прорваться к своим. 19 ноября ВСУ попытались ликвидировать младшего сержанта, направив в его сторону порядка 20 FPV-дронов. Но Григорьев снова выжил. На следующий день противник устроил зачистку местности в поисках российского бойца. И снова безуспешно. В итоге ВСУ предположили, что младший сержант скончался от полученных ранений, и покинули местность.

Сквозь боль и страх младший сержант снова стал пробираться к своим. По пути он укрылся в сожженном бронированном транспортере-тягаче и просидел там рядом с телом погибшего солдата до утра 22 ноября. Затем Григорьев перенастроил украинскую рацию на нужную ему частоту, связался с сослуживцами и дополз до позиций бригады. Там его встретили боевые товарищи, оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в медицинское учреждение.

11 января президент России Владимир Путин присвоил Григорьеву звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Как рассказал сам военный, его шокировало настолько быстрое получение государственной награды. Само известие младший сержант узнал от брата, который позвонил ему и попросил включить новости по телевизору. В тот же день глава Якутии Айсен Николаев вручил Григорьеву в подарок новый якутский нож, отметив, что регион гордится земляком.

23 февраля в ходе торжественной церемонии награждения участников специальной военной операции в Кремле, приуроченной к Дню защитника Отечества, Путин вручил Григорьеву Звезду Героя России.